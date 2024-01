CAN 2024 : Le rêve fou de la Côte d'Ivoire vole en éclat

Axel Cornic

C’était très chaud jusqu’à la dernière minute, mais la Côte d’Ivoire a finalement réussi à éviter une élimination de la phase de poules d’une Coupe d’Afrique des Nations qui se déroule sur son territoire. Les 8e de finales se disputeront toutefois sans Jean-Louis Gasset, qui n’est plus le sélectionneur des Eléphants.

La phase de poules de cette CAN 2024 n’a pas été tendre envers les cadors du continent, puisqu’ils sont nombreux à être sortis par la petite porte comme l’Algérie, le Ghana ou encore la Tunisie. Cela aurait pu être également le cas de la Côte d’Ivoire, le pays organisateur.

La surprenante demande de la Côte d’Ivoire

Le désastre a finalement pu être évité, mais les Eléphants se dirigent pour le moment vers les 8e de finale sans sélectionneur, puisque Jean-Louis Gasset a quitté son poste. Ainsi, une idée assez farfelue a fait surface ces dernières heures, puisque L’Equipe a annoncé que la Fédération ivoirienne de football aurait contacté la FFF pour solliciter un prêt d’Hervé Renard, sélectionneur de l’équipe de France féminine.

La FFR refuse de laisser partir Hervé Renard