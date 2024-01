CAN 2024 : La star de l’Algérie se lâche sur ses détracteurs

La rédaction

Faisant partie des favoris au titre, l'Algérie a connu des débuts poussifs à la CAN. Tenus en échec par l'Angola et le Burkina Faso lors des deux premières journées, les Fennecs ne sont pas encore qualifiés pour les huitièmes de finale. Des résultats décevants qui ont notamment réveillé la colère des supporters. Critiqué depuis le début de la compétition, Riyad Mahrez a tenu à répondre aux détracteurs.

L'Algérie s'attendait certainement à une meilleure entame lors de cette CAN 2024. Alors qu'ils font partie des favoris pour le titre, les Fennecs ne sont toujours pas rentrés dans la compétition, concédant deux matchs nuls face à l'Angola (1-1) et le Burkina Faso (2-2). Si les protégés de Djamel Belmadi ont toujours leurs destins entre leurs mains, l'Algérie, troisième du Groupe D, est actuellement dans une situation inconfortable.

«Qu'elles restent derrière leur téléphone et leur ordinateur»

De quoi attiser la haine de certains observateurs. Après la rencontre face au Burkina Faso ce samedi, Riyad Mahrez a tenu à répondre aux détracteurs au micro de BeIN Sports . « On n'écoute pas ce qui se dit. Toutes les personnes qui essaient de parler et de croire qu'on doit gagner tous les matchs 3-0, qu'elles restent derrière leur téléphone et leur ordinateur. On ne les écoute pas du tout » , a déclaré le joueur de Manchester City, qui a désormais le regard tourné vers la prochaine échéance.

«On sait qu'on va le faire tout seul, personne ne va nous aider»