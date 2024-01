CAN 2024 : Emmanuel Macron impliqué dans un dossier fou !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Jean-Louis Gasset n’est plus le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, une offensive improbable a été lancée pour Hervé Renard, sollicité pour un prêt jusqu’à la fin de la CAN. Durant les négociations avec la FFF, ouverte à l’idée, les Éléphants n’ont pas hésité à évoquer les relations diplomatiques entre les deux nations, citant notamment Emmanuel Macron.

Sans Jean-Louis Gasset pour terminer la CAN, l’ancien adjoint de Laurent Blanc ayant quitté son poste après la lourde défaite face à la Guinée équatoriale (4-0), la Côte d’Ivoire a tenté un incroyable coup avec Hervé Renard. Un prêt a été négocié avec la FFF, mais le sélectionneur de l’équipe de France féminine ne retrouvera finalement pas les Éléphants , et ce malgré les arguments de ces derniers, impliquant notamment Emmanuel Macron.

CAN 2024 : Hervé Renard très cash pour son départ https://t.co/msxVuPF3TW pic.twitter.com/19gTrkbVge — le10sport (@le10sport) January 26, 2024

La Côte d’Ivoire voulait solliciter Emmanuel Macron

Comme l’a révélé Jean-Michel Aulas à L’Équipe , le nom du Président de la République a été cité durant les négociations entre les deux nations. « Le président de la Fédération de Côte d'Ivoire nous a aussi dit que le président de son pays, qui était à Paris mercredi, allait en parler au président Macron , a déclaré le vice-président de la FFF. On ne pouvait pas, du jour au lendemain, répondre non sans prendre d'abord le sujet dans son ensemble. On a instruit le dossier de la façon la plus objective possible. Mais finalement, le président Macron ne nous a pas appelés. Il était en Inde. »

« Je n'ai pas pensé que cela pouvait pénaliser en termes d'image le football féminin »