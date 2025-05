Bixente Lizarazu, la terrible épreuve

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au cours d'un documentaire poignant sur les terribles blessures qui ont accompagné la vie de sportifs, Bixente Lizarazu livre son témoignage. En 1996, le joueur, alors aux Girondins de Bordeaux, avait décidé de se faire opérer pour une pubalgie. Une décision qu'il regrette encore amèrement, près de 20 ans après.

Aujourd’hui consultant sur TF1, Bixente Lizarazu a vécu une carrière pleine, aussi bien avec l’équipe de France qu’avec le Bayern Munich. Mais l’ancien arrière gauche a aussi connu son lot d’épreuves. La plus difficile fût certainement sa blessure en 1996. Souffrant d’une pubalgie, le joueur des Girondins de Bordeaux avait décidé, précipitamment, de passer par la case opération. Mais celle-ci n’a pas eu l’effet escompté et a bien failli lui faire louper la Coupe du monde 1998.

L'énorme regret de Lizarazu Pour La Chaîne L’Equipe, Lizarazu est revenu sur cette souffrance. « C’est une décision que j’ai prise dans l’urgence et je déteste faire les choses dans l’urgence. Donc je me suis plus jamais, je le ferais différemment. Je n’ai jamais été blessé, donc je ne connaissais pas. Je pouvais faire ce que je voulais avec mon cœur, et quand ça ne marche plus, c’est très déstabilisant. J’ai été déstabilisé. Et tu es seul. Cette épreuve m’a beaucoup appris et je n’aime pas en reparler parce que ça me fait sortir des choses négatives. C’est derrière, c’était chaud, mais je m’en suis bien sorti. J’ai réussi à me préparer juste à temps pour la Coupe du monde 1998 » a-il déclaré dans le documentaire A Corps Perdu.