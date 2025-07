Bertrand Latour - Canal+ : La proposition qu’il a refusée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La Ligue de Football Professionnel (LFP) prépare le lancement de sa nouvelle plateforme en août et s’active pour composer l’équipe de journalistes et consultants que l’on retrouvera à la rentrée. Si Xavier Domergue et Thibault Le Rol ont répondu présents, Bertrand Latour de Canal+ a décliné la proposition, et il n’est pas le seul.

La LFP s’active pour le lancement de sa plateforme en août, et travaille notamment sur l’équipe de journalistes et consultants présente au micro chaque semaine pour commenter les rencontres de Ligue 1. Xavier Domergue sera l’un des visages de cette nouvelle chaîne, accompagné notamment de Thibault Le Rol selon les informations de L’Equipe, ajoutant ce mercredi que Marina Lorenzo et Smaïl Bouabdellah pourraient suivre. En revanche, d’autres visages bien connus n’ont pas voulu faire partie de l’aventure, à l’instar de Bertrand Latour.

La LFP approche Bertrand Latour Une année après son arrivée sur Canal+ en provenance de la chaîne L’Équipe, Bertrand Latour a vu son nom circuler du côté de RMC. Mais finalement, le journaliste de 33 ans a fait savoir sur son compte X qu’il ne bougerait pas. Pourtant, la Ligue l’aurait sollicité pour sa nouvelle chaîne, une proposition qui n’a visiblement pas emballé le principal intéressé, selon L’Équipe.