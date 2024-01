Après le choc, Neymar annonce son retour !

Jean de Teyssière

Arrivé en 2017 au PSG, l’attaquant brésilien Neymar a pris son envol cet été pour rejoindre le championnat saoudien en signant dans le club d’Al-Hilal. L’aventure a pour le moment tourné au vinaigre puisque Neymar s’est rompu le ligament croisé du genou. Il a assisté impuissant à la descente aux enfers de son club formateur de Santos, au Brésil, relégué en deuxième division. Mais Neymar semble avoir annoncé au président de Santos qu’il comptait bien reporter le maillot de ses débuts…

111 ans de présence en première division brésilienne, avant la catastrophe. Le mythique club de Santos a été relégué en deuxième division cette saison. Le monument du football brésilien, qui a révélé des joueurs comme Pelé, Neymar ou encore Rodrygo est en péril.

Neymar fait un appel du pied à Santos

Impuissant face à la situation de son club formateur de Santos, Neymar a appelé le président du club brésilien, Marcelo Texeira. La descente en deuxième division a poussé le dirigeant a retirer le numéro 10, porté par Pelé, mais Neymar lui a fait une demande spéciale. « J'ai reçu un appel de lui et il m'a dit : "Président, vous avez déjà retiré le 10 jusqu'à ce que vous reveniez en première division, explique Texeira au micro de Santa Cecilia TV. Alors retirez le 11 jusqu'à ce que je revienne". Je suis déjà heureux, je suis déjà plein d'espoir. Je le soumettrai à notre groupe pour qu'il l'étudie. Nous garderons aussi le 11. »

Mercato - OM : Un proche de Neymar tente un coup à Marseille ! https://t.co/XlLTbtj7pr pic.twitter.com/ydmdLs10p7 — le10sport (@le10sport) December 30, 2023

Santos attend Neymar