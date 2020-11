Foot - Tottenham

Tottenham : Mourinho livre un hommage touchant à Maradona

Publié le 27 novembre 2020 à 12h20 par La rédaction

Décédé ce mercredi 25 novembre, Diego Maradona laisse derrière lui un monde du football en deuil. José Mourinho, entraîneur de Tottenham, lui a rendu hommage à son tour.