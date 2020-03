Foot - Tottenham

Tottenham : Mourinho lance un énorme avertissement à... Ndombele !

Publié le 7 mars 2020 à 22h55 par A.D.

Ce samedi, José Mourinho a décidé de titulariser Tanguy Ndombélé. Un choix que le coach de Tottenham a regretté, et il l'a fait savoir.