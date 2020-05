Foot - Manchester United

Manchester United : Quand Rashford est appelé à s’asseoir à la table de Mbappé !

Publié le 3 mai 2020 à 19h32 par La rédaction mis à jour le 3 mai 2020 à 19h33

Étant d’un an plus âgé que Kylian Mbappé, Marcus Rashford disposerait des qualités nécessaires pour évoluer dans la cour de que la pépite du PSG selon son ancien coéquipier à Manchester United, Matteo Darmian.