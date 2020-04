Foot - Manchester United

Manchester United : Paul Pogba s’exprime sur son calvaire !

Publié le 11 avril 2020 à 20h33 par La rédaction mis à jour le 11 avril 2020 à 20h34

Diminué à son pied, blessure qui l’a écarté des terrains pendant plusieurs mois cette saison, Paul Pogba a levé le voile sur son calvaire.