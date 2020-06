Foot - Manchester United

Manchester United : Gomes, Greenwood, Rashford... Cette jeunesse dorée qui va tout casser !

Publié le 7 juin 2020 à 15h30 par La rédaction

Depuis quelques années, Manchester United forme des joueurs, plus ou moins dans l’ombre, qui sont voués à une carrière dantesque au plus haut niveau. Focus sur les futures stars des Red Devils

En 2015, Manchester United a de nouveau su briller par sa formation. Titulaire lors de la rencontre d’Europa League face au FC Midtjylland pour son premier match en professionnel, Marcus Rashford, formé au club, a inscrit 2 buts pour ses débuts en tant que professionnel du côté de Manchester United. Trois jours plus tard, il plantait de nouveau un doublé face à Arsenal en Premier League, et offrait une passe décisive à Ander Herrera. Il a effacé le record de précocité d’un certain George Best. Désormais, Rashford fait partie de la génération dorée de Manchester United, porte le numéro 10 dans son dos et continue de progresser au plus haut niveau. Mais il n’est pas le seul joueur promis à un avenir radieux chez les Red Devils ...

Mason Greenwood, déjà exceptionnel chez les jeunes

34 matchs, 34 buts avec les U18 de Manchester United. Un rendement plus qu’impressionnant pour le jeune Mason Greenwood, maintenant dans le groupe professionnel. Avec 40 rencontres dans les jambes avec les A, il a déjà planté 12 buts et délivré 4 passes décisives. Un rendement déjà très bon pour un joueur qui n’a que 18 ans, et qui est déjà évalué à 32M€. Il a d’ailleurs déjà fait ses classes avec les sélections de jeunes anglais, et a marqué 1 but en 4 sélections avec les U21. Adroit de son pied gauche, mais aussi de son pied droit, il est une belle promesse d’avenir pour Manchester United.

Angel Gomes, moins précoce mais tout aussi talentueux

L'Autre joueur à peine majeur, Angel Gomes est une autre promesse offensive des Red Devils . Souvent positionné derrière l’attaquant ou sur le côté gauche, le milieu offensif de poche (1m68) a déjà régalé avec les U18 de MU, avec 15 buts et 7 passes décisives à son actif. Désormais avec les U23 de United, il a planté à 10 reprises et délivré 7 passes décisives pour ses coéquipiers. Très technique, on ne doute pas que le milieu offensif anglais aura du temps de jeu avec l’équipe 1 dans quelques années, si ce n’est pas plus tôt.

Brandon Williams, meilleur que Luke Shaw ?