Foot - Manchester United

Mercato : Cristiano Ronaldo sanctionné par une incroyable amende ?

Publié le 14 novembre 2022 à 16h10

Arnaud De Kanel

Contre toute attente, Cristiano Ronaldo s'est exprimé sur son mal-être qui dure avec Manchester United. Le Portugais a littéralement fracassé son club qui compte le sanctionner. Outre la sanction sportive qui l'attend, CR7 devrait écoper d'une amende exceptionnelle. Une grande décision qui confirme la rupture totale entre les deux parties.

Rien ne va plus entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. Peu utilisé par Erik ten Hag depuis le début de la saison, CR7 a réglé ses comptes avec son entraineur et son club en accordant une interview à Piers Morgan. Des déclarations qui ne sont pas passés à Manchester.

Mercato : Réunion au sommet pour l’avenir de Cristiano Ronaldo https://t.co/KPub1lzbic pic.twitter.com/l9XRuXtJah — le10sport (@le10sport) November 14, 2022

« Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche »

Cristiano Ronaldo n'a pas mâché ses mots durant son entretien accordé à Piers Morgan. Il s'est montré très critique envers son entraineur et Manchester United : « Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche. Les gens doivent entendre la vérité. Oui, je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison mais aussi la saison dernière. Erik ten Hag ? Je n'ai pas de respect pour lui, parce qu'il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi. »

Une amende à 1,14M€ !