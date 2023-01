Après Cristiano Ronaldo, il sort aussi la sulfateuse

Hugo Chirossel

Avant de résilier son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo avait pris soin de livrer le fond de sa pensée à propos du club. Le Portugais avait notamment critiqué les installations et estimait que les Red Devils n’avaient pas évolué depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Un avis partagé par un autre ancien Mancunien, Jesse Lingard.

« Depuis que Sir Alex Ferguson est parti, il n’y a pas eu d’évolution au club, progression zéro . » Dans un entretien accordé à Piers Morgan au mois de novembre dernier, Cristiano Ronaldo n’avait pas mâché ses mots envers Manchester United. Une interview qui avait un peu plus précipité son départ, avant qu’il ne s'engage avec Al-Nassr. Le quintuple Ballon d’Or avait notamment critiqué les installations du club, qu’il jugeait trop anciennes.

Vous voulez travailler pour Cristiano Ronaldo ? Un gros salaire est promis https://t.co/ht6WPZlfcj pic.twitter.com/N0vYSPNkah — le10sport (@le10sport) January 19, 2023

« C'était comme une foire générale »

Un avis que partage Jesse Lingard, lui qui a quitté Manchester United l’été dernier pour rejoindre Nottingham Forest. « Il n'y avait aucun contrôle, aucune structure, les gens faisaient ce qu'ils voulaient, c'était comme une foire générale », a-t-il confié au podcast The Diary of a CEO . Imitant Cristiano Ronaldo, il remet notamment la faute sur la famille Glazers : « Nous ne savons pas qui mène la barque. Et bien sûr, maintenant ils veulent vendre le club. Nous étions juste en retard sur beaucoup de choses. Les joueurs n'avaient pas vraiment d'avis . »

« Ils sont tellement en retard sur tout »