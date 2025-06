Rayan Cherki : Mbappé et Dembélé menacés ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Manchester City et Rayan Cherki, l’histoire d’amour commencera officiellement le mercredi 18 juin avec l’entrée en lice du club anglais en Coupe du monde des clubs contre le Wydad Casablanca. L’occasion pour la recrue estivale à 40M€ de communiquer une volonté précise : sa quête du Ballon d’or à l’avenir, souhaités par Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

Rayan Cherki a fait le choix de quitter l’OL, son équipe formatrice et l’unique club qu’il a connu tout le long de sa carrière. Pour l’enfant du pays, l’Olympique Lyonnais a récolté un peu plus de 40M€. Un transfert dans lequel tout le monde se retrouve d’après Daniel Riolo.

Cherki à Manchester City, un «transfert de dingue» pour Daniel Riolo « C’est un transfert de dingue pour Lyon - parce qu’ils vendent cher et ont besoin de cet argent -, mais aussi pour sa carrière à lui qui prend un virage déterminant cette année. On l’a vu grandir mais là, il prend 20 centimètres d‘un coup », confiait l’éditorialiste de RMC la semaine dernière pendant l’After Foot. Il n’a pas fallu bien longtemps à Rayan Cherki pour prendre la décision de s’engager avec les Skyblues pour les cinq prochaines saisons. Une discussion avec Pep Guardiola a suffi. « Quand j'ai parlé avec Pep et qu'il m'a demandé, il a été très, très clair. Le système, le club, la ville sont très bons. Je veux gagner et je pense que City veut tout gagner. Pour moi, c'est mieux ».