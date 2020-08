Foot - Manchester City

Manchester City : Domenech tacle Guardiola !

Publié le 16 août 2020 à 13h37 par La rédaction mis à jour le 16 août 2020 à 13h38

Après avoir pointé du doigt le coaching de Gian Piero Gasperini suite à la défaite de l'Atalanta contre le PSG (1-2), Raymond Domenech allume cette fois Pep Guardiola.

Quand il s'agit de tacler un entraîneur étranger, Raymond Domenech n'est jamais très loin. Gian Piero Gasperini peut en témoigner, lui qui a été pointé du doigt par l'ancien sélectionneur de l'équipe de France après la victoire du PSG contre l'Atalanta (2-1). Mais cette fois-ci, il s'en est pris à un plus gros poisson puisqu'il n'hésite pas à tacler directement Pep Guardiola après la défaite de Manchester City contre l'OL (1-3). « On livre Sterling à la vindicte populaire mais le vrai responsable du Brexit footballistique de M.City est bien la légende Pep him self. Après celle du sens tactique des Italiens, c’est cette notion floue de la beauté du jeu qui chavire devant la réalité », écrit-il sur son compte Twitter .