Manchester City : Ce constat de Mikel Arteta sur Pep Guardiola !

Publié le 20 novembre 2020 à 23h40 par La rédaction

Alors que Pep Guardiola a prolongé son contrat avec Manchester City cette semaine, Mikel Arteta estime que ce nouveau bail est la preuve que l’ancien technicien du FC Barcelone est très épanoui chez les Citizens.