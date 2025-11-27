Laure Boulleau et Pep Guardiola : Elle «aime», la grande annonce !

Ce mardi soir, en Ligue des Champions, Manchester City accueillait le Bayer Leverkusen. Une rencontre qui a tourné en faveur des Allemands, victorieux 0-2. Le pari de Pep Guardiola n’aura donc pas payé, lui qui avait décidé d’opérer un grand turn over dans son 11 de départ. Alors que l’Espagnol n’a pas hésité à faire son mea culpa, Laure Boulleau a apprécié cela.
C’est avec une équipe largement remaniée que Manchester City a affronté le Bayer Leverkusen. Un choix fort de Pep Guardiola, qui n’a donc pas payé. D’ailleurs, suite à cette défaite (0-2), l’entraîneur des Citizens a reconnu ses torts, confiant : « C’était trop de changements, la première fois de ma vie que je fais ça. J’ai réalisé que c’était trop ».
« J’aime bien les coachs qui disent les choses »
Sur le plateau du Canal Champions Club, Laure Boulleau a réagi à ce mea culpa de Pep Guardiola. Appréciant ce qu’a pu dire l’entraîneur de Manchester City, la consultante de Canal+ a fait savoir : « J’aime bien les coachs qui disent les choses et admettent quand ils sentent qu’ils ont fait des erreurs ».
« Il a un peu forcé sur la balance en terme de changements »
« On a parlé du rapport à la presse de certains entraîneurs, lui je pense qu’il a le bagage nécessaire et suffisant pour être honnête quand il pense s’être trompé. Je pense que hier (mardi) il a un peu forcé sur la balance en terme de changements », a ensuite expliqué Laure Boulleau.