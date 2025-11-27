Laure Boulleau et Pep Guardiola : Elle «aime», la grande annonce !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi soir, en Ligue des Champions, Manchester City accueillait le Bayer Leverkusen. Une rencontre qui a tourné en faveur des Allemands, victorieux 0-2. Le pari de Pep Guardiola n’aura donc pas payé, lui qui avait décidé d’opérer un grand turn over dans son 11 de départ. Alors que l’Espagnol n’a pas hésité à faire son mea culpa, Laure Boulleau a apprécié cela.

C’est avec une équipe largement remaniée que Manchester City a affronté le Bayer Leverkusen. Un choix fort de Pep Guardiola, qui n’a donc pas payé. D’ailleurs, suite à cette défaite (0-2), l’entraîneur des Citizens a reconnu ses torts, confiant : « C’était trop de changements, la première fois de ma vie que je fais ça. J’ai réalisé que c’était trop ».

« J’aime bien les coachs qui disent les choses » Sur le plateau du Canal Champions Club, Laure Boulleau a réagi à ce mea culpa de Pep Guardiola. Appréciant ce qu’a pu dire l’entraîneur de Manchester City, la consultante de Canal+ a fait savoir : « J’aime bien les coachs qui disent les choses et admettent quand ils sentent qu’ils ont fait des erreurs ».