Ibrahimovic, Guardiola… Le clash continue

Publié le 6 novembre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

C’est au FC Barcelone que Zlatan Ibrahimovic et Pep Guardiola se sont connus. Le Suédois évoluait alors sous les ordres de l’Espagnol, mais entre les deux, le courant n’est clairement pas passé. D’ailleurs, cela a fait quelques étincelles chez les Blaugrana et depuis, le clash entre Ibrahimovic et Guardiola ne cesse de se poursuivre…

En juillet 2009, Zlatan Ibrahimovic quitte l’Inter Milan pour être transféré au FC Barcelone. Le Suédois intègre alors l’effectif de Pep Guardiola. Toutefois, cette aventure catalane n’aura duré qu’un an pour le buteur de 41 ans. En effet, Ibrahimovic n’était pas vraiment à sa place au Barça et les tensions étaient palpables avec Guardiola. Cela a d’ailleurs généré certains accrochages entre les deux hommes. « Il n'a pas été le pire entraîneur avec lequel j'ai travaillé, mais il a été de loin le plus immature de tous. Parce qu'un homme règle ses problèmes », a notamment lâché Ibra sur l’actuel entraîneur de Manchester City.

« Ça dépend de l’ego de Guardiola… »

Mais voilà que les tensions n’ont toujours pas disparu entre Zlatan Ibrahimovic et Pep Guardiola. Ainsi, il y a quelques jours, pour Canal+ , le Suédois avait glissé un nouveau tacle à l’Espagnol en évoquant le cas Erling Braut Haaland : « Est ce que Haaland me plaît ? Oui beaucoup. Je pense que c’est un joueur très intelligent. Il ne fait pas les choses qu’il est incapable de faire. Il ne descend pas chercher le ballon pour jouer. Il ne descend pas pour faire des gri gri. Il attend devant le but et il les tue tous. (…) Guardiola peut il le rendre encore plus fort ? Ça dépend de l’ego de Guardiola, s’il le laisse devenir plus grand que lui ou non. Parce qu’il ne m’a pas laissé devenir plus grand moi ? Moi ou d’autres ? Pas uniquement moi, beaucoup d’autres ».

