Haaland a un gros problème avec les médias

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Toujours aussi étincelant sur les terrains, encore plus depuis son transfert à Manchester City, Erling Haaland a tout de même des axes de progression. Notamment devant les journalistes. Pas très à l’aise lorsqu’il s’agit de se présenter devant la presse, l’international norvégien est de mieux en mieux dans ce domaine assure Rafaela Pimenta, son agente, qui connaît l’importance de cet exercice.

Lorsqu’il entre sur un terrain de foot, Erling Haaland est très souvent irrésistible. Depuis le début de sa carrière, l’international norvégien n’a jamais connu de trou ou de période de moins bien. Quelques blessures sans gravité mais Haaland est toujours revenu plus fort pour inscrire plus de buts. Une bonne habitude que l’attaquant de 22 ans a conservé lorsqu’il s’est engagé avec Manchester City.

Brillant sur le terrain, crispant en coulisses

Mais dès qu’il quitte le rectangle vert, Erling Haaland est tout de suite moins à l’aise. Notamment avec les médias. Contrairement à Kylian Mbappé avec qui il est souvent comparé, Haaland ne se balade pas devant la presse avec autant d’aisance. L’Équipe rappelle d’ailleurs que lors de son passage au Borussia Dortmund, Erling Haaland pouvait être frustrant pour les journalistes, lui qui avait l’habitude de répondre plus que brièvement aux questions.

« Il est de plus en plus en confiance en interview »