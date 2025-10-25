Erling Haaland victime... de sa femme !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'instar de son compagnon Erling Braut Haaland, Isabel Haugseng Johansen a elle aussi un historique avec le Ballon rond. Dans le cadre d'une vidéo inside publiée sur la chaîne YouTube de l'attaquant de Manchester City, elle s'est d'ailleurs habilement payé sa tête. Explications.

Erling Braut Haaland est sur YouTube. Par le biais d'une vidéo de 27 minutes intitulée « un jour dans la vie d'un footballeur professionnel », la superstar de Manchester City nous offre les portes de son domicile. Dans son intimité, Haaland dévoile sa routine et offre une séquence assez cocasse aux internautes.

«J'étais plutôt douée pour la vitesse et la course» Sa femme Isabel Haugseng Johansen a participé à une discussion sur ses qualités de footballeuse. Le tout, en glissant un petit taquet à son conjoint surnommé le cyborg ou le robot. « Oui, gauchère. Je dirais que j'avais aussi une certaine puissance dans ce pied gauche. Mais pour être honnête, je n'étais pas la meilleure en dribble, j'étais plutôt douée pour la vitesse et la course ».