Liverpool : Quand Karius revient sur les menaces de mort...

Publié le 16 avril 2020 à 15h50 par La rédaction

Pensionnaire de Liverpool, Loris Karius est actuellement prêté à Besiktas. Le portier allemand a vu sa carrière prendre une toute autre tournure après avoir effectué d’énormes boulettes lors de la finale de la Ligue des Champions 2018. Et cela a eu certaines répercussions.