Liverpool - Insolite : Quand Lukaku et Sakho reviennent sur leur gros clash !

Publié le 12 avril 2020 à 23h20 par La rédaction

Au cours d’un live Instagram, Mamadou Sakho et Romelu Lukaku sont revenus sur leur altercation lors d’un Liverpool - Everton de 2015. Les anciens joueurs des Reds et des Toffees ont livré de belles anecdotes.