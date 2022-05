Foot - Liverpool

Liverpool : Les confidences de Konaté sur l'équipe de France

Publié le 29 mai 2022 à 9h50 par La rédaction

Malgré une défaite en finale de Ligue des Champions, 1-0, face au Real Madrid, le défenseur central français, Ibrahima Konaté, n’a pas à rougir de sa performance. Titulaire au coup d'envoi, le joueur de 23 ans a enchaîné les retours défensifs et a remporté la majorité de ses duels face aux attaquants madrilènes. Quelques minutes après le match, le joueur s’est confié sur son objectif, être sélectionné en équipe de France…

Grosse performance défensive pour Ibrahima Konaté qui n’a, malgré tout, pas pu empêcher Liverpool de s’incliner en finale de Ligue des Champions. Apparu en conférence de presse, quelques minutes plus tard, le jeune défenseur central français de 23 ans n’a pas caché son objectif de jouer le Mondial avec l’équipe de France, sous-entendant même qu’il mériterait d’être appelé : « Ce qu'il me manque pour aller en équipe de France ? Je n'en ai aucune idée, le sélectionneur sait mieux que moi. Moi, je fais mes performances, je pense qu'elles sont bonnes. Cela reste un objectif, mais s'il ne m'appelle pas, je ne vais pas me plaindre. Je vais continuer à bosser, redoubler d'efforts pour atteindre cet objectif assez rapidement. Le Mondial ? Bien sûr que c'est un objectif. Et pas seulement pour moi, mais pour tous les autres joueurs, les autres défenseurs à mon poste qui n'ont pas été appelés. C'est très bien qu'il y ait autant de bons joueurs en équipe de France, ça nous permet d'être surmotivés et de bosser. » Pour rappel, Konaté n’a pas été appelé par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement.