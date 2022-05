Foot - Liverpool

Liverpool : Jürgen Klopp, le meilleur entraineur du monde actuellement ?

Publié le 27 mai 2022 à 7h30 par La rédaction

Arrivé à Liverpool en 2015, Jürgen Klopp a redonné au club sa gloire passée. Aujourd’hui, les Reds sont de nouveau l’une des meilleures équipes au monde faisant de leur entraineur l’un des meilleurs.

Jürgen Klopp est désormais une légende du côté de Liverpool. Entre 2010 et 2015, Liverpool n’avait participé qu’à une seule reprise à la Ligue des Champions. Mais l’arrivée de Jürgen Klopp a tout transformé, remettant les Reds sur le devant de la scène européenne, s’imposant par la même occasion comme l’un des meilleurs coachs du monde. Mais est-il le meilleur actuellement ?

Liverpool de retour au sommet

L'Allemand est arrivé à Anfield le 8 octobre 2015 pour remplacer Brendan Rodgers. Liverpool finit alors la saison à la 8ème place de Premier League. Cependant, la trajectoire ascendante qu'il a affichée par la suite a été tout simplement brillante. En 2016, il mène Liverpool jusqu’en finale de la Ligue Europa. En 2017, les Reds retrouvent la Ligue des Champions. La suite est historique, Liverpool remportera la Ligue des Champions en 2019 ainsi que la Premier League en 2020 mettant fin à 30 longues années de disette sans titre de champion d’Angleterre. Klopp a également remporté la Super Coupe de l'UEFA et la Coupe du monde des clubs. Les Reds ont également ajouté la Carabao Cup et la FA Cup à leur collection cette saison. On peut ajouter à cela les saisons 2018-2019 et 2021-2022 où Liverpool termine à la 2ème place de Premier League derrière l’ogre Manchester City avec respectivement 97 et 92 points au compteur.



Après avoir remporté les deux coupes nationales, Liverpool cherchera donc à remporter la Ligue des Champions contre le Real Madrid lors de la finale le 28 mai afin de réaliser le triplé.

« Ce qu’il a fait cette saison est absolument exceptionnel »

Entre 2015 et 2022, Klopp a fait de Liverpool une machine de guerre, l'une des meilleures équipes du monde. Jürgen Klopp rejoint alors Ferguson, Wenger, Mourinho ou encore Guardiola parmi les coachs qui ont marqué l’histoire du football anglais. On peut dire sans se tromper qu'il est l'un des meilleurs managers de l'histoire de la Premier League. Gary Neville et Jamie Carragher qui sont consultants sur Sky Sports ont particulièrement été élogieux envers Jürgen Klopp en débattant du meilleur entraineur de Premier League.



« Je pense que l'une des plus grandes forces de Jürgen Klopp est qu’il est brillant dans tout : sa personnalité, son caractère. Cette capacité à revenir et à se battre. Ils n'ont fait qu'une seule signature cet été, Konate, un remplaçant défenseur central. Et ils ont disputé 60 matchs cette saison et en ont perdu trois » a déclaré Jamie Carragher.



L'ancien défenseur de Manchester United, Gary Neville a lui apprécié ce que Klopp a fait avec Liverpool au fil des années : « Trois finales. Se rapprocher de City. Je pense que c'est incontesté. Ce qu'il a fait cette saison est absolument exceptionnel. Il a construit cette grande équipe pendant trois ou quatre ans. C'est absolument génial ce qu'il a fait ».