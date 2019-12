Foot - Liverpool

Liverpool : Klopp ne se préoccupe pas du record d’Arsenal !

Publié le 27 décembre 2019 à 21h40 par La rédaction

Bien que son équipe enchaîne les victoires en Premier League, Jürgen Klopp a confié qu’il ne pensait pas à faire tomber le record d’invincibilité d’Arsenal datant de 2004.