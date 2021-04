Foot - Liverpool

Liverpool : Klopp envoie un message fort à Sadio Mané

Publié le 10 avril 2021 à 13h25 par La rédaction

Sadio Mané traverse une saison bien compliquée comparé à l’année passée. Mais Jürgen Klopp ne laisse pas tomber son joueur pour autant. Le technicien allemand a tenu à lui apporter tout son soutien à travers un message fort.