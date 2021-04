Foot - Liverpool

Liverpool : Le message fort de Klopp pour la fin de saison !

Publié le 3 avril 2021 à 14h07 par La rédaction

Alors que Liverpool rencontre énormément de difficulté depuis quelques temps, Jürgen Klopp a envoyé un message fort à ses joueurs, affirmant qu’il veut plus voir aucun point lui échapper.