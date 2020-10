Liverpool : C'est officiel pour la blessure de Van Dijk !

Foot - Liverpool

Comme pressenti depuis ce samedi, Liverpool devra composer sans l'un de ses meilleurs joueurs, Virgil Van Dijk, durant de longs mois après sa blessure dans le Merseyside Derby.

Rien ne sourit à Liverpool ces dernières semaines. Après l'humiliation subie face à Aston Villa avant la trêve internationale (7-2), Liverpool a perdu Virgil Van Dijk pour de longs mois ce samedi lors du match nul entre Liverpool et Everton (2-2). Sorti sur blessure après un tacle de Jordan Pickford à la sixième minute de jeu, Virgil Van Dijk a été victime d'une lésion des ligaments du genou, comme l'a confirmé Liverpool dans un communiqué. Les Reds ne précisent toutefois pas la durée d'absence de son défenseur, qui est toutefois estimée à huit ou neuf mois.

Virgil van Dijk will undergo surgery on the knee injury sustained during Saturday’s 2-2 draw at @Everton.Following surgery, Virgil will begin a rehabilitation programme to enable him to reach full fitness as soon as possible. You'll come back stronger, @VirgilvDijk