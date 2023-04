Les prochains phénomènes de Premier League, c’est eux !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Depuis peu, de nouvelles pépites ont fait leur apparition en Premier League, on pense à Saka, Rashford ou même Mount. Tous les trois ont été formé en Angleterre. Ce que certains peuvent reprocher au championnat anglais, c'est le fait de s'appuyer plus sur les achats que sur la formation de jeunes talents mais depuis quelques années, la donne a changé, les clubs anglais forment de plus en plus de jeunes talents qui arrivent à s'imposer dans leurs clubs formateurs.

Quand on pense à la nouvelle génération qui va éclore, impossible de passer devant des noms comme Benjamin Omari, Evan Ferguson, Travis Akomeah, David Obou, Ben Doak. Tous font partie des joueurs auxquels on porte beaucoup d'espoir en Angleterre. Pour le moment, ils sont certes bons mais n'ont rien encore prouvé.

Benjamin Omari

Benjamin Omari est né au Pays de Galles, il peut évoluer en tant qu'attaquant de point ou ailier gauche. Avec la réserve d'Arsenal, le jeune attaquant de 17 ans a disputé 27 matchs cette saison, il a inscrit 13 buts et délivré 1 passe décisive. Le joueur sait manier le ballon même quand il est en plein sprint, il est d'ailleurs très fort quand il part sur le côté gauche et peut faire très mal aux défenseurs adverses grâce à sa course. S'il continue sur sa lancée, Mikel Arteta pourrait envisager de l'incorporer avec l'équipe première.

Evan Ferguson

Alors qu'il fait déjà les beaux jours de l'Irlande, Evan Ferguson est perçu comme la pépite de demain, la presse irlandaise ne rate pas l'occasion de vanter les qualités de son attaquant. Habile des deux pieds, Evan Ferguson sait faire la différence quand il est dans la surface de réparation. Avec Roberto De Zerbi, Ferguson a trouvé ses repères et enchaîne les bonnes performances. En 12 matchs disputés cette saison avec Brighton, Ferguson a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives.

Travis Akomeah

Né en Angleterre et d'origine Ghanéenne, le jeune défenseur de Chelsea, Travis Akomeah est âgé de 17 ans. Le mois de janvier dernier, Travis Akomeah a signé son premier contrat professionnel avec Chelsea. Ses belles performances avec la réserve avec laquelle il a disputé 16 matchs cette saison toutes compétitions confondues lui ont valu une signature chez les professionnels. Il devra maintenant travailler afin d'espérer taper dans l'oeil de Frank Lampard.

David Obou

David Obou est de nationalité française et anglaise, âgé de 17 ans il est vu comme la prochaine pépite de Premier League. Actuellement dans la réserve de Crystal Palace, le jeune joueur qui a rejoint le club anglais l'été dernier a signé de belles statistiques avec les U18. En effet, en 6 matchs David Obou a réussi à inscrire 4 buts. Crystal Palace espère en tirer profit sur le plan financier dans les années à venir de ce joueur. Le mois de décembre dernier, il a signé son premier contrat professionnel.

Ben Doak

Né en Ecosse, Ben Doak est âgé de 17 ans, il évolue au poste d'ailier droit au Liverpool FC. Lors de la saison 2021-2022, il évolue sous les couleurs du Celtic Glasgow, il remporte le championnat écossais avec le club, il est vite repéré par Liverpool qui formule une proposition de transfert pour s'attacher les services du jeune joueur. Leeds United entre dans la danse mais c'est finalement les Reds qui réussissent à séduire le petit de Dalry (Ecosse). Cette saison, Ben Doak a disputé 5 matchs avec Liverpool.