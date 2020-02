Foot - Chelsea

Chelsea : Olivier Giroud interpelle Didier Deschamps

Publié le 22 février 2020 à 22h40 par La rédaction

À quelques mois de l’Euro, Olivier Giroud retrouve des couleurs du côté de Chelsea. Le Français a retrouvé le chemin des filets ce samedi face à Tottenham (2-1) et en a profité pour interpeller le sélectionneur des Bleus.