Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Le transfert de Giroud à l'Inter bloqué par... Lampard ?

Publié le 22 février 2020 à 18h40 par La rédaction

L’Inter Milan était tout proche de s’attacher les services de l'attaquant de Chelsea Olivier Giroud lors du dernier mercato hivernal. Une personne proche des négociations apporte de nouvelles informations sur ce transfert avorté.