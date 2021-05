Foot - Chelsea

Chelsea : Werner répond aux critiques après le Real Madrid !

Publié le 6 mai 2021 à 8h56 par La rédaction mis à jour le 6 mai 2021 à 8h57

Buteur lors du match retour des demi-finales de la Ligue des Champions contre le Real Madrid (2-0) ce mercredi, Timo Werner a pu faire taire tous ses détracteurs. Après la rencontre, l'attaquant allemand n'a d'ailleurs pas manqué d'ironiser à propos des critiques qu'il reçoit depuis le début de la saison.