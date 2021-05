Foot - Chelsea

Chelsea : Après son départ du PSG, Thomas Tuchel dézingue la Ligue 1 !

Publié le 1 mai 2021 à 17h50 par La rédaction

Tout juste arrivé à Chelsea en janvier dernier, Thomas Tuchel a déjà pu se faire une idée très claire des différences entre l’exigeante Premier League selon lui et la Ligue 1, où il a officié au PSG pendant plus de deux ans.