Chelsea : La nouvelle annonce de Tuchel sur la Super Ligue !

Publié le 26 avril 2021 à 18h41 par La rédaction

En marge du match aller de la demi-finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid ce mardi, Thomas Tuchel, l’entraineur de Chelsea s’est exprimé sur la situation du club et notamment par rapport aux possibles conséquences de leur adhésion à la Super Ligue.