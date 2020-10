Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Arteta évoque un retour de Wenger

Arsène Wenger a pris ses distances avec Arsenal depuis deux ans. Mais Mikel Arteta, entraîneur actuel des Gunners, verrait d'un bon oeil le retour du Français à ses côtés.