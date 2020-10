Foot - Arsenal

Arsenal : Ce témoignage fort envers Mesut Özil !

Alors que Mesut Özil est indésirable à Arsenal et n’a pas joué la moindre minute cette saison, son ancien capitaine, Laurent Koscielny, lui a apporté son soutien.