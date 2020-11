Foot - Arsenal

Arsenal - Malaise : Arteta se prononce sur la situation d'Özil !

Publié le 20 novembre 2020 à 9h53 par La rédaction mis à jour le 20 novembre 2020 à 9h56

Indésirable à Arsenal, Mesut Özil n’est plus inscrit sur aucune liste du club pour prendre par aux compétitions. Son entraîneur, Mikel Arteta, s’est dit triste d’en arriver là.