Arsenal est-il armé pour réaliser l’impensable doublé ?

En course pour le titre de champion d’Angleterre, Arsenal est également engagé en Europa League. Ce jeudi, le Sporting Portugal se présente face aux Gunners pour une qualification en quarts de finale (21h). Mais la bande à Arteta a-t-elle seulement les armes pour réaliser le doublé Premier League – Europa League ?

Avec Arteta, Arsenal retrouve ses beaux jours. Depuis l'arrivée du coach espagnol sur le banc d'Arsenal, l'effectif a été rajeuni et de nouveaux noms ont fait leur apparition. On peut notamment penser à Saka ou même à Martin Odegaard, deux pièces importantes du puzzle des Gunners cette saison. Actuellement, leader de Premier League, l'euphorie est à son apothéose du côté des fans et le rêve est désormais permis. Les résultats enregistrés depuis le début de saison font rêver les supporteurs de l'Emirates Stadium, pour eux, ils n'ont jamais été aussi proche pour décrocher enfin la Premier League, un trophée qui n'avait plus défiler dans les rues d'Islington depuis la saison 2003/2004.

Arteta, la poudre du Gunner

Mikel Arteta continue de surprendre et d'écrire l'histoire avec Arsenal, le week-end dernier lors du déplacement à Fulham pour y affronter les locaux, le coach espagnol a atteint la barre des 100 victoires en 168 rencontres sur le banc d'Arsenal toutes compétitions confondues, il affiche un ratio de 59,52% de victoires. Arteta a mis moins de temps que tous les autres entraîneurs du club londonien à atteindre ce record. Malgré cela, l'espagnol reste modeste : « C’est génial, nous devons continuer comme ça, je suis ravi de le faire. Malheureusement, ce n’est pas un titre, donc il y a encore beaucoup à améliorer ! Mais c’est incroyable et cela signifie que nous avons beaucoup de gens qui font les bonnes choses au club ».

Arsenal, a les armes pour viser loin

L'effectif huilé dont dispose Arsenal lui permet de viser beaucoup plus que le championnat anglais. Opposé au Sporting Lisbonne, ce jeudi, pour le match retour qui se jouera à l'Emirates Stadium, les poulains d'Arteta devront s'imposer après le nul concédé à Lisbonne (2-2). Le chemin vers le trophée reste encore long mais tout le monde voit déjà Arsenal comme un potentiel champion grâce aux performances affichées en Premier League depuis le début de saison. Gabriel Jesus et ses compères devront néanmoins ne pas tomber dans la facilité et rester concentrés jusqu'à la fin. La saison n'est pas encore finie surtout que Manchester City n'a toujours pas dit le dernier mot et risque de renverser la vapeur et reprendre la première place.

Un mercato réussi = une saison réussie