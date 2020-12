Foot - Mönchengladbach

Polémique : Les excuses de Marcus Thuram après son crachat sur un adversaire !

Publié le 19 décembre 2020 à 23h40 par La rédaction

Face à Hoffenheim, Marcus Thuram a perdu toute lucidité. Auteur d'un crachat sur un adversaire, l'international français a été expulsé. Conscient de son acte, le joueur du Borussia Mönchengladbach a fait son mea culpa.

Un geste lourd de conséquence. Alors que le Borussia Mönchengladbach et Hoffenheim se neutralisaient, Marcus Thuram a fait basculer le match à la 79e en crachant au visage de Stefan Posch. Expulsé, le joueur de 23 ans a abandonné ses coéquipiers et Hoffenheim en a profité pour remporter la partie (2-1). Alors que son entraîneur, Marco Rose, n'a pas manqué de recadrer ce geste, Marcus Thuram a tenu à s'excuser. «Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose qui n'est pas dans mes habitudes et qui ne doit jamais arriver. J'ai réagi à un adversaire de manière incorrecte et quelque chose s'est produit accidentellement et non intentionnellement. Je présente mes excuses à tout le monde, à Stefan Posch, à mes adversaires, à mes coéquipiers, à ma famille et à tous ceux qui ont vu ma réaction. Bien sûr, j'accepte toutes les conséquences de mon geste » , a posté l'attaquant sur Twitter . Et les conséquences pourraient être lourdes justement, d'autant plus en temps de pandémie.