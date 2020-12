Foot - Mönchengladbach

Polémique : Mönchengladbach sort du silence après le crachat de Marcus Thuram !

Publié le 19 décembre 2020 à 22h40 par La rédaction mis à jour le 19 décembre 2020 à 22h42

Battu à domicile contre Hoffenheim, le Borussia Mönchengladbach a surtout vu Marcus Thuram être expulsé après un crachat sur un adversaire. Marco Rose, son entraîneur, a recadré l'international français.