Dortmund : Haaland affiche ses ambitions pour la suite de sa carrière !

Publié le 9 mars 2020 à 23h20 par La rédaction

Erling Braut Haaland a évoqué ses objectifs. Le jeune attaquant espère notamment finir meilleur buteur de Bundesliga sous le maillot du Borussia Dortmund.