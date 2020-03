Foot - Borussia Dortmund

Borussia Dortmund : Mario Götze totalement relancé pour le PSG ?

Publié le 6 mars 2020 à 11h18 par G.d.S.S.

Malgré son faible temps de jeu cette saison avec le Borussia Dortmund, Mario Götze pourrait être relancé dans les prochaines semaines comme l’a indiqué Lucien Favre.