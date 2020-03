Foot - Borussia Dortmund

Borussia Dortmund : Lucien Favre annonce la couleur au PSG

Publié le 10 mars 2020 à 15h56 par G.d.S.S. mis à jour le 10 mars 2020 à 15h58

Alors que le Borussia Dortmund ira défier le PSG dans un Parc des Princes vide mercredi soir en 8e de finale de la Ligue des Champions, Lucien Favre s’est confié sur ce choc.