Il se prend une énorme amende de 1,6M€ avant le PSG

La rédaction

Si le PSG est en proie à crise qui couve, c'est également le cas au sein du club du Bayern Munich. Les Allemands ne préparent pas de la meilleure des façons le match ultra important en Ligue des Champions, pour le compte des huitièmes de finale, dans trois jours, le 14 février prochain. Malgré sa fracture du tibia, le gardien Manuel Neuer défraye la chronique et a même été sanctionné.

Le Bayern Munich, club désormais si calme est un volcan prêt à exploser ces derniers jours. Après la blessure de Manuel Neuer parti faire sur ski après la Coupe du Monde, c'est le renvoi d'un ancien du Bayern, l'entraîneur des gardiens Toni Tapalovic qui a déclenché la grosse colère du gardien international allemand. Et il a été sanctionné.

Des reproches par médias interposés

Toni Tapalovic, présent depuis plus de onze ans au Bayern Munich était très proche de Manuel Neuer. L'ex-salarié du Bayern a été renvoyé car considéré comme une taupe, lui répétait les mots de Julian Nagelsmann, entraîneur du Bayern, aux joueurs. Manuel Neuer avait alors violemment attaqué son club, estimant : « Pour moi, c'était un coup dur alors que j'étais déjà à terre. J'ai eu l'impression que l'on m'arrachait le cœur, c'est la chose la plus brutale que j'ai vécue dans ma carrière. Et j'en ai vraiment vu des choses. Des gens ont fondu en larmes. C’est une grande déception. » Oliver Kahn, président du conseil d'administration du Bayern lui avait répondu : « Ce que Manuel dit ne correspond ni à lui en tant que capitaine, ni au regard des valeurs du FC Bayern . »

Le PSG est au bout du rouleau, le sauveur enfin de retour https://t.co/Ds7cAkgo2V pic.twitter.com/8cA9g4T63m — le10sport (@le10sport) February 11, 2023

1,6M€ d'amende