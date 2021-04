Foot - Bayern Munich

Bayern Munich : Le beau message de Choupo-Moting au PSG

Publié le 14 avril 2021 à 15h25 par La rédaction

Bien qu’il ait offert la victoire au Bayern Munich ce mardi, Eric Maxim Choupo-Moting n’a pu empêcher l’élimination de son équipe face au PSG. Suite à cette rencontre, le Camerounais a d’ailleurs envoyé un beau message à son ancien club.