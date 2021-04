Foot - Bayern Munich

Bayern Munich : La grande annonce de Rummenigge sur la Super Ligue !

Publié le 19 avril 2021 à 22h50 par A.D.

Contrairement à la Juventus, au Real Madrid, au FC Barcelone, à Manchester United ou encore à Manchester City, le Bayern ne compte pas participer à la Super Ligue. Interrogé sur le sujet, Karl-Heinz Rummenigge a confirmé la tendance.