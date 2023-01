Affaire Pogba : Le destin fou de ce suspect

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Depuis août dernier, l’affaire Pogba fait beaucoup de bruit. Alors qu’il aurait été séquestré et menacé par des proches armés, le milieu de la Juventus vient de voir un nouveau suspect remis en liberté. Accusé d’avoir volé 200 000€ au champion du monde pour s’offrir des biens personnels, Mamadou M, qui avait déjà demandé à retrouver sa liberté en décembre dernier, a cette fois vu sa demande être acceptée.

Alors que l’affaire Noël Le Graët, tout juste écarté de son poste de président de la FFF, prend beaucoup de place dans l’actualité, celle concernant Paul Pogba n’est toujours pas finie et dure depuis le mois d’août dernier. Il y a peu de temps, Mathias Pogba, le grand frère du milieu de la Juventus, accusé de menaces à mains armées, est sorti de prison. Et il n’est plus le seul puisqu’un autre suspect a quitté la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis où il était incarcéré depuis plusieurs mois.

« Mon client continuera à se battre pour prouver son innocence »

D’après les informations du journal L’Équipe , Mamadou. M, ami d’enfance de Paul Pogba et accusé de lui avoir volé 200 000€ pour s’offrir des biens personnels, a été remis en liberté, lui qui avait déjà fait une demande en décembre dernier. « Cette seconde remise en liberté est un soulagement pour mon client qui continuera à se battre pour prouver son innocence », se félicite Me Steeve Ruben, son avocat.

Zidane - Deschamps : «Tu n’es pas obligé d’être pote» https://t.co/CHDfiORsqQ pic.twitter.com/clkMOgBbhb — le10sport (@le10sport) January 13, 2023

Il reste sous contrôle judiciaire

Comme Mathias Pogba, Mamadou. M reste sous contrôle judiciaire tant que l’affaire ne sera pas totalement tirée au clair. Son avocat continue d’assurer qu’il n’était pas présent lors de la séquestration de Paul Pogba. Si l’affaire est loin d’être enterrée, c’est un deuxième suspect qui vient d’être remis en liberté. L’étau se ressert autour de Paul Pogba qui, en parallèle, attend toujours de reprendre la compétition…