Adrien Rabiot : «Ça a matché», sa belle histoire d'amour totalement inattendue !

La rédaction

Arrivé libre à l’OM à la fin du mercato estival, Adrien Rabiot a rapidement conquis le cœur des supporters marseillais. Dans un rôle plus offensif sous Roberto De Zerbi, le milieu de terrain réalise une de ses meilleures saisons. Une relation forte avec le public et un nouveau souffle qui pourraient bien s’inscrire dans la durée.

Adrien Rabiot est arrivé à la fin du mercato d’été, libre de tout contrat, à l’OM. Un transfert inattendu de l’ancien titi parisien vers Marseille qui n’a pas empêché les supporters olympiens de célébrer son arrivée comme il se doit à l’aéroport. Une histoire d’amour qui dure depuis le début de la saison.

«J’ai tout donné cette saison»

Interrogé par DAZN, Adrien Rabiot est revenu sur cette relation qu’il entretient avec l’OM et ses supporters :

« Ça se passe très bien, depuis mon arrivée où j’ai été accueilli en grandes pompes à l’aéroport jusqu’à maintenant où j’ai la reconnaissance des supporters. J’ai tout donné cette saison pour accomplir l’objectif qui était le nôtre. J’ai tout donné sur le terrain et en retour, ils me donnent cet amour-là. Ça a matché ! »

La belle saison de Rabiot

Avec 10 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues, Adrien Rabiot réalise l’une des saisons les plus prolifiques de sa carrière. Et pour cause : le milieu de terrain de l’OM occupe un nouveau poste, beaucoup plus offensif. Roberto De Zerbi a pris la décision de le positionner plus haut, derrière Amine Gouiri, lui offrant ainsi davantage de responsabilités dans le jeu.