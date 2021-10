Foot

AC Ajaccio : La renaissance par la formation et l’ambition

Publié le 23 octobre 2021 à 14h10 par Alexis Bernard mis à jour le 23 octobre 2021 à 15h12

Pilier du football corse, candidat à la montée en Ligue 1, l’AC Ajaccio a construit un véritable projet autour de la formation. L’occasion pour Bpifrance, très attaché aux valeurs de transmission, d’innovation et d’audace, de signer un partenariat avec l’écurie corse pour la saison 2021-2022.

Avant de recevoir Nancy, et de conforter sa place sur le podium de la Ligue 2, l’AC Ajaccio a accueilli les équipes de Bpifrance et les forces vives de l’entrepreneuriat corse. Une soirée de lancement du partenariat entre la banque publique d’investissement et l’écurie ajaccienne pour la saison 2021-2022. Un choix fort des équipes de Patrice Bégay, Directeur Exécutif Communication et Bpifrance Excellence : « L’AC Ajaccio, c’est la convivialité, la proximité et l’exemple même d’un acteur local qui dynamise l’ensemble de son territoire. Et quand je parle d’exemplarité, je pense aussi au dispositif d’aide aux commerçants mis en place par le club durant le Covid. Un club qui croit en ses jeunes et qui mise sur la formation, avec un centre de première catégorie. Un club qui souhaite encore se développer et faire rayonner sa marque sur son territoire. Les résultats sportifs prometteurs de ce début de saison, avec une présence dans le Top 5 du championnat de Ligue 2, confirment le potentiel que nous avons entrevu. Avec un réseau business en pleine expansion, une centaine de partenaires, un salon VIP flambant neuf et une belle communauté digitale - l’un de ses axes de transformation, l’AC Ajaccio a absolument tout pour réussir ».

De plus en plus prêt