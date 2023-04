Camavinga choque le Real Madrid !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Arrivé l'été 2021, Eduardo Camavinga est devenu avec le temps un véritable élément important du schéma de Carlo Ancelotti. L'international français est parvenu à imposer son jeu et cela plaît aux supporters comme à son entraîneur. Le Real Madrid serait déjà sur le point de proposer un nouveau contrat XXL pour mettre à l'abri son jeune milieu de terrain. Alexandre Ruiz et Pablo Polo de Marca nous en parlent sur Fair Play.

Qu'il soit aligné au milieu de terrain ou au poste d'arrière gauche, Eduardo Camavinga est une véritable locomotive. L'international français est increvable et son rendement sur le terrain ne change pas au cours d'un match. Face au Celta Vigo, ses stats ne trompent pas, le joueur a participé à 112 actions de jeu en plus d'un ratio de 94% de passes réussies. Dans le jeu, Edouardo Camavinga partage un profil semblable à celui de Luka Modric, rapidité, efficacité et technicité. En deux saisons il a déjà son immunité auprès de Carlo Ancelotti, l'entraineur italien a déclaré sa flemme pour son jeune joueur en conférence de presse après-match face au Celta Vigo : "Eduardo est intouchable, comme (Luka) Modric et comme (Toni) Kroos. Où qu'il joue, il joue très bien."

« Un moteur de Ferrari, ce n’est pas une Fiat 500 »

A l'image de Luka Modric, Eduardo Camavinga est le dynamo du milieu merengue, l'international français est sur tous les bons coups autant défensifs qu'offensifs, il parvient ainsi à apporter l'aide nécessaire à ses partenaires pour construire le jeu. Avec lui au milieu de terrain, le Real Madrid n'a désormais plus de crainte à avoir sur un éventuel départ de Modric à la retraite à la fin de la saison prochaine. Le bon rendement de Camavinga et son rythme constant ont poussé Carlo Ancelotti a usé d'une comparaison très à "l'italienne" : "Il progresse très bien. Il a profité de son temps de jeu au poste de latéral gauche pour repousser ses limites qui ont à voir avec son âge, son expérience et sa connaissance tactique, rien de plus. Désormais, il n'a plus rien à apprendre et physiquement, il a un moteur de Ferrari, ce n'est pas une Fiat 500", a conclu l'entraîneur italien du Real Madrid.